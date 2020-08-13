Бузова и не только: стал известен полный список участников «Ледникового периода»

Седьмой сезон спортивного шоу «Ледниковый период» стартует на Первом канале в конце сентября. В нем примут участие 11 пар звезд и титулованных спортсменов. Их имена наконец стали известны.

Так, подтвердилось участие в проекте телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Ее партнером на льду станет олимпийский чемпион в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев. Ее коллеге Регионе Тодоренко достался один из самых сильных напарников — олимпийский чемпион Роман Костомаров, который прежде дважды побеждал в «Ледниковом периоде» с Юлией Ковальчук и Чулпан Хаматовой.

Наденет коньки и супруг Тодоренко, певец Влад Топалов. Он выступит с фигуристкой Еленой Ильиных, а тезка и коллега Влад Соколовский — с Екатериной Бобровой.

Остальные участники-непрофессионалы — из актерского цеха. Надежда Михалкова выступит с Максимом Марининым, Ирина Пегова с Алексеем Тихоновым. Пару Вячеславу Чепуренко составит Татьяна Тотьмянина, Марии Луговой — Повилас Ванагас, Ольге Кузьминой — Максим Траньков, Евгению Пронину — Татьяна Волосожар, а Владимиру Маркони — Маргарита Дробязко, сообщает «Спорт-Экспресс».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Понеслась #ледниковыйпериод @romankostomarovkrs @ice_1tv Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 7 Авг 2020 в 9:16 PDT

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко получила серьезные травмы при подготовке к ледовому шоу.