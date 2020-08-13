Бузова и не только: стал известен полный список участников «Ледникового периода»

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Валентин Черников
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В новом сезоне спортивного шоу большинство участников-непрофессионалов составят актеры.

Бузова и не только: стал известен полный список участников «Ледникового периода»

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Седьмой сезон спортивного шоу «Ледниковый период» стартует на Первом канале в конце сентября. В нем примут участие 11 пар звезд и титулованных спортсменов. Их имена наконец стали известны.

Так, подтвердилось участие в проекте телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Ее партнером на льду станет олимпийский чемпион в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев. Ее коллеге Регионе Тодоренко достался один из самых сильных напарников — олимпийский чемпион Роман Костомаров, который прежде дважды побеждал в «Ледниковом периоде» с Юлией Ковальчук и Чулпан Хаматовой.

 
 
 
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Всем привет! ⠀ Мы рады объявить о запуске нового сезона проекта «Ледниковый период»🎉🎉🎉 ⠀ Нам писали, спрашивали — и вот, спустя столько лет, мы снова с вами! ⠀ В этом сезоне будет много сюрпризов, порадует вас и состав участников. Так, например, мы уже заглянули на тренировку к @buzova86 и @dmitry_solovyev 😉 ⠀ Желаем Ольге и Дмитрию продуктивных тренировок и удачи в нашем проекте! #ледниковыйпериод #первыйканал

Публикация от  Ледниковый период (@ice_1tv)

Наденет коньки и супруг Тодоренко, певец Влад Топалов. Он выступит с фигуристкой Еленой Ильиных, а тезка и коллега Влад Соколовский — с Екатериной Бобровой.

 
 
 
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🌟Одним из первых своими впечатлениями от тренировок с нами поделился Влад Топалов: ⠀ «Я тренируюсь всего несколько недель. Когда только встал на лёд, у меня катастрофически ничего не получалось! И захотелось доказать самому себе, что я могу. ⠀ На льду адски тяжело! Нужно держать баланс, мышцы постоянно в напряжении, и тут же старые травмы дают о себе знать…» #ледниковыйпериод #первыйканал

Публикация от  Ледниковый период (@ice_1tv)

Остальные участники-непрофессионалы — из актерского цеха. Надежда Михалкова выступит с Максимом Марининым, Ирина Пегова с Алексеем Тихоновым. Пару Вячеславу Чепуренко составит Татьяна Тотьмянина, Марии Луговой — Повилас Ванагас, Ольге Кузьминой — Максим Траньков, Евгению Пронину — Татьяна Волосожар, а Владимиру Маркони — Маргарита Дробязко, сообщает «Спорт-Экспресс».

 
 
 
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Понеслась #ледниковыйпериод @romankostomarovkrs @ice_1tv

Публикация от  regina todorenko (@reginatodorenko)

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко получила серьезные травмы при подготовке к ледовому шоу.

Тема:
Ольга Бузова
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