Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал в ходе совещания распространившуюся информацию о его отъезде из республики. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые „свядомыя“ раскручивают: „президент покинул страну и находится за границей“», — заявил Лукашенко добавив, что сегодня он собрал всех сегодня, чтобы обсудить работу строительной отрасли.

Также глава республики дал оценку протестам, которые накануне начали происходить на ведущих предприятиях страны. Лукашенко подчеркнул, что остановка работы производства приведет к потере рынков, позиции на которых можно будет никогда не вернуть, а конкуренты, по его словам, «перекрестятся» от счастья.

«Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. <…> Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — заявил белорусский лидер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко после нескольких дней протестов принял решение выступить с обращением к нации, однако пока нет точной информации о том, когда это произойдет.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, в президентских выборах победу одержал Александр Лукашенко с результатом 80,08% голосов. Несогласные с данными итогами люди вышли на улицы. Чтобы разогнать толпы демонстрантов, ОМОНовцы даже применяли резиновые пули и слезоточивый газ. Проходили массовые задержания. Также известно о нескольких пострадавших в ходе акций протеста.