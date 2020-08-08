«Мистер и миссис Смит»: Седокова показала «горячее» селфи с любимым мужчиной

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Виктория Андреева
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Пара недавно объявила о помолвке, но дата свадьбы пока не назначена.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова готова кричать о своем женском счастье, кажется, и днем и ночью. Как известно, недавно баскетболист Янис Тимма сделал девушке предложение, но дату церемонии влюбленные пока не оглашают. Вместо этого артистка публикует интригующие снимки с философскими текстами об искренней и преданной любви.

Так, например, недавно Анна устроила с избранником свадебную фотосессию, а позже, прильнув к груди полуобнаженного возлюбленного процитировала диалог из фильма «Мистер и миссис Смит».

«Я сильная, я справлюсь…»

«Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня», — словно обращаясь к Янису написала звезда.

Сам Тимма вскоре неожиданно добавил к записи комментарий, где привел строчки из песни «Сильно» певца Monatik.

«Я рад, так рад, так радуюсь сильно! А ты сильно красивая, такая сильно красивая!» — написал спортсмен.

Instagram @annasedokova

Поклонникам не оставалось ничего, кроме как в очередной раз засыпать пару комплиментами. Ожидающие скорого бракосочетания Седоковой и Тимма, они также пожелали им огромного счастья и долгой супружеской жизни.

«Кайфовые!»

«Ух, какой мужчина! Аня, береги его!»

«Счастья вам, любимые!»

«Анечка, вы заслужили это счастье! Вы — настоящая женщина!»

«Идеальные! Будьте вместе всегда!» — обращались к влюбленным фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анна Седокова впервые осознала, что такое любовь.

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