Вандалы испортили новые работы Покраса Лампаса

В Екатеринбурге неизвестные осквернили новые работы художника Покраса Лампаса. Последние несколько дней они создавались в рамках независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш».

Речь идет о творениях на стенах завода «Уралмаш» и расписанный куб в сквере Екатеринбурга, который (Арсений Пыженков — настоящее имя художника — Прим. ред.) расписал в ночь с 13 на 14 августа.

Об инциденте сам Лампас сообщил на своей странице в Instagram и опубликовал фото испорченных работ.

«На моем новом арт-объекте, созданном сегодня ночью в сквере у Театра Драмы в Екатеринбурге, какой-то сверхразум нарисовал экспрессивные ***», — написал в своем профиле художник.

Instagram @pokraslampas

К поступку вандалов он отнесся с юмором и предложил всем желающим взять с собой черно-белые краски, кисти, позитивное настроение и восстановить испорченные работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, инсталляция Покраса Лампаса появилась на сцене Мариинского театра.