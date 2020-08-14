Вандалы испортили новые работы Покраса Лампаса
Художник сообщил об инциденте в социальных сетях и пригласил желающих помочь с их восстановлением.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @pokraslampas
В Екатеринбурге неизвестные осквернили новые работы художника Покраса Лампаса. Последние несколько дней они создавались в рамках независимого фестиваля уличного искусства «Карт-бланш».
Речь идет о творениях на стенах завода «Уралмаш» и расписанный куб в сквере Екатеринбурга, который (Арсений Пыженков — настоящее имя художника — Прим. ред.) расписал в ночь с 13 на 14 августа.
Об инциденте сам Лампас сообщил на своей странице в Instagram и опубликовал фото испорченных работ.
«На моем новом арт-объекте, созданном сегодня ночью в сквере у Театра Драмы в Екатеринбурге, какой-то сверхразум нарисовал экспрессивные ***», — написал в своем профиле художник.
К поступку вандалов он отнесся с юмором и предложил всем желающим взять с собой черно-белые краски, кисти, позитивное настроение и восстановить испорченные работы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, инсталляция Покраса Лампаса появилась на сцене Мариинского театра.
Читайте также
43%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?