Медведь напал на женщину, которая убирала его клетку в Прикамье

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 36 0

Пострадавшую госпитализировали.

Как часто медведи нападают на людей в России

Фото: www.globallookpress.com/Paul Sawer/FLPA

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Медведь, живущий на территории Александровского машиностроительного завода в Прикамье, напал на женщину во время уборки клетки. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Пострадавшую госпитализировали в Краевую больницу имени Вагнера в Березниках. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести и продолжает получать необходимую медицинскую помощь.

По данным местных СМИ, нападение произошло 6 сентября. Медведь находился за закрытой перегородкой, однако сумел зацепить женщину, когда она подошла к ограждению во время уборки, и подтянуть ее к себе.

Известно, что медведь Тишка живет на территории заводского профилактория. Его подарили Александровскому машиностроительному заводу в 2000 году в честь 200-летия предприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жители СНТ «Ласточка» в Красноярском крае начали включать музыку и ходить со свистками, чтобы отпугивать медведей. Звери стали регулярно наведываться к ним на участки в поисках еды, повреждать заборы и ограждения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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