На МУЗ-ТВ стартовал новый сезон тревел-шоу «Приехали! Россия. Национальные парки

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Ведущая Вита Чиковани покажет зрителям природные и культурные достопримечательности российских регионов в новом сезоне проекта о путешествиях по стране.

Шоу Приехали Россия Национальные парки на МУЗ-ТВ

Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ

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На МУЗ-ТВ стартовал новый сезон тревел-шоу про национальные парки России

Новый выпуск тревел-шоу «Приехали! Россия. Национальные парки» выходит на МУЗ-ТВ каждую субботу в 15:00. Ведущая Вита Чиковани отправится в поездки по заповедным территориям и городам России, чтобы познакомить зрителей с их природой, историей и местными традициями.

Первой точкой путешествия станет Кисловодск, расположенный на юге Ставропольского края. Ведущая посетит национальный парк «Кисловодский» и познакомится с абазинской кухней. Об этом сообщили представители телеканала МУЗ-ТВ.

В новом сезоне Вита Чиковани также побывает в Пермском крае, где, как отмечается в анонсе проекта, тайга соседствует с городом и существуют легенды о встречах с НЛО. Кроме того, съемки пройдут в Челябинске, Северной Осетии-Алании, Ярославской области и Башкирии.

«Сезон будет бодрым, веселым, интересным, не однообразным, потому что это Россия! И каждый раз, когда я путешествую по России, я получаю большое удовольствие, потому что я еще больше начинаю гордиться нашей страной», — сказала ведущая тревел-шоу «Приехали!» Вита Чиковани.

Она также рассказала о впечатлениях от поездок по регионам. По словам ведущей, в Башкирии она впервые посетила пасеку, попробовала настоящий башкирский мед, доила кобылу и познакомилась с процессом управления трактором.

«Я всегда мечтала поводить трактор. Мне реально было интересно, насколько вообще это сложная профессия — быть трактористом и справляться с этим ковшом», — отметила Вита Чиковани.

В рамках сезона зрители узнают, где, согласно легендам, жили богатыри и лесные духи, какой российский город называют «городом одной улицы», а также в каких местах снимался фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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