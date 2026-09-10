Самолет с бизнесменами и украинской моделью на борту разбился в Венесуэле

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 53 0

После падения воздушного судна начался пожар.

Что известно о разбившемся самолете в Венесуэле

Фото: proteccioncivil.es

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Украинская модель София Комар оказалась среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Венесуэле. Об этом сообщило издание El Pitazo.

На борту самолета Partenavia P.68 находились семь человек, среди которых также были венесуэльские бизнесмены Доминго Арнальдо Амаро Чакон и Гильермо Альфредо Амаро Чакон.

Самолет следовал по маршруту из национального парка Канайма в город Сьюдад-Боливар. Авария произошла в районе аэропорта имени Томаса де Эреса. После падения воздушного судна начался пожар, в результате которого самолет получил серьезные повреждения.

Всех пострадавших доставили в госпиталь Руис-и-Паэс. Власти Венесуэлы начали расследование причин произошедшего.

По предварительным данным, самолет принадлежал компании Inversiones Coimpro.

Ранее 5-tv.ru писал, что истребитель F-4 Phantom потерпел крушение во время авиашоу в греческой Танагре. Самолет резко потерял высоту, упал и взорвался, погибли оба пилота.

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