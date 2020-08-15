Ученые раскрыли загадку появления раковых опухолей

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Татьяна Меркер
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Специалисты исследовали изменения в клетках, которые сопутствуют появлению новообразований.

Ученые раскрыли загадку появления раковых опухолей

Фото: www.globallookpress.com

Ученые исследовательского института лейкемии Хосе Каррераса совместно с коллегами из Университета Барселоны смогли раскрыть почти полувековую загадку изменений в клетках, которые сопутствуют появлению раковых опухолей, сообщает РИА Новости

Исследователи проанализировали роль выпадения нуклеотида Y при трансформации клетки в злокачественную и выяснили, что белок, который генерирует нуклеотид Y отключается, именно этот процесс и вызывает опухоли.

Ученые отметили, что основное изменение происходит в гене TYW2, которое наблюдается при раке матки, желудка и толстой кишки. Изменения этого гена сильно уменьшают шансы пациента на выздоровление.

На основе совершенного открытия, ученые планируют научиться восстанавливать активность TYW2 и вернуть механизму синтеза белка нуклеотид Y.

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