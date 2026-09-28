В России с 2027 года планируют изменить порядок работы хирургов

В России с 1 января 2027 года могут изменить порядок работы хирургов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Минздрава РФ.

В проекте приказа сказано, что, начиная со следующего года, хирургов смогут привлекать к работе за пределами больниц. То есть, если нововведения одобрят, то врачи будут оказывать хирургическую помощь пациентам, например, по месту вызова, а также в транспортном средстве, которое оснащено необходимым оборудованием.

Еще в документе сказано, что планируется официально закрепить возможность оказывать хирургическую помощь в рамках паллиативной медицины.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, что фельдшерам разрешат оказывать первичную доврачебную помощь пациентам психиатра-нарколога, если в больнице нет такого специалиста. Новый закон уже действует. Он вступил в силу с 1 сентября 2026 года. В министерстве отметили, что действия сотрудников скорой помощи не будут самостоятельными — они обязаны согласовывать свои решения с профильным врачом.

Помимо этого, с 1 сентября текущего года в России изменилась выдача медицинских справок в больницах.

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