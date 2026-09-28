Соцсети как оружие: как мошенники готовят персональные схемы обмана

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 32 0

В МВД советуют следить за тем, какая информация остается в открытом доступе.

Как мошенники обманывают людей через соцсети

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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МВД: мошенники изучают соцсети жертв для индивидуальных схем обмана

Злоумышленники стали делать ставку на детальное изучение страницы пользователей в социальных сетях, чтобы готовить индивидуальные схемы обмана. Об этом говорится в материалах МВД России, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

В ведомстве заявили, что преступники активно собирают сведения для составления «портрета» человека. В первую очередь их интересуют данные о месте работы, круг общения, фото покупок и любые указания на местоположение.

В министерстве уточнили, что такая информация помогает аферистам воссоздать картину повседневной жизни будущей жертвы и грамотно обыграть эти детали в ходе обмана.

Чтобы не стать пострадавшей стороной, в МВД советуют с осторожностью относиться к тому, какие данные остаются в открытом доступе. Гражданам рекомендуется отключить автоматическую передачу геопозиции и не выкладывать снимки приобретенных вещей.

Кроме того, россиян призвали ограничить доступ к странице в соцсетях — сделать ее видимой только для знакомых людей, исключив посторонних из числа тех, кто может следить за контентом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мошенники используют сведения о месте работы и номер СНИЛС для совершения преступных операций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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