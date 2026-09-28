Россиянин умер в туристической зоне Кипра

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Дипмиссия РФ принимает меры по информированию родственников о случившемся.

Россиянин умер на Кипре

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Гражданин России умер на Кипре. Об этом сообщило издание Cyprus Times.

По их данным, в полдень 26 сентября в местную полицию поступило сообщение о том, что в море нашли плавающего между камнями волнореза мужчину без сознания. Человека обнаружили возле побережья туристической зоны деревни Пиле.

На пляже мужчине попытались оказать первую помощь, а затем отвезли в больницу округа Ларнака. Там найденного признали мертвым.

Тело опознали. Погибшим оказался 22-летний гражданин России. Дипмиссия РФ принимает меры по информированию родственников о случившемся.

Точные причины трагедии пока неизвестны. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тело пропавшего россиянина нашли на Бали. Поиски проводились с использованием дронов и тепловизоров. Однако современные технологии оказались бессильны. Мужчину помогли обнаружить местные жители, которые пожаловались на неприятный запах в районе мыса Мебулу.

Тело мужчины находилось среди камней под обрывом. Операция по его эвакуации заняла несколько часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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