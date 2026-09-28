Не соблюдали правила: несколько человек пострадали на железной дороге в Москве

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 97 0

В результате инцидента было нарушено движение поездов.

Что случилось на станции Тушинская в Москве

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Несколько человек пострадали на железнодорожной станции Тушинская в Москве

В Москве несколько человек пострадали на железнодорожной станции Тушинская МЦД-2. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня в 6:05 на станции Тушинская МЦД-2 электропоездом № 7216 Нахабино — Подольск были травмированы несколько человек», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что пострадавшие не соблюдали правила нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В результате происшествия было нарушено движение поездов. На время работы оперативных служб составы в границах станции ходили по соседнему пути в реверсивном режиме. Кроме того, случившееся привело к отставанию от графика поездов МЦД-2 и составов дальних маршрутов, двигающихся в Рижском и Курском направлениях. Несколько рейсов были отменены.

Пассажиры, находившиеся в электричке № 7216, сошли на станции Тушинская. А затем продолжили путь на составах, которые следовали после.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Дагестане пятилетний мальчик погиб под колесами грузового поезда. Трагедия произошла на участке между Кизил-Юртом и Темиргое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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