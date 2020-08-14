Михаил Мишустин поручил газифицировать регионы Дальнего Востока

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Новые программы газификации региона должны быть разработаны и представлены до конца года.

Фото, видео: ТАСС / Yui Mok, 5-tv.ru

Планы развития Дальнего Востока обсудили сегодня на Камчатке. Премьер Михаил Мишустин прибыл туда в рамках многодневной поездки.

На заседании по электроэнергетике и газификации глава правительства отметил важность развития переработки газа на Дальнем Востоке. И поручил до конца года подготовить и утвердить новые программы газификации.

«Энергосистема территории разрознена из-за удаленности населенных пунктов друг от друга, генерирующие мощности сильно изношены. И, несмотря на колоссальные запасы природного газа, две трети теплоэлектростанций на Дальнем Востоке работают на угле. Уровень газификации заметно ниже даже здесь, на Камчатке, где он наиболее близок к среднероссийским показателям», — подчеркнул Мишустин.

Премьер также посетил краевую больницу. Первым делом, врачи измерили Михаилу Мишустину температуру. И лишь потом показали условия, в которых приходится работать. Здание клиники не отвечает современным требованиям. А новую больницу медики и пациенты ждут больше десяти лет. Разобраться с долгостроем ранее поручил президент. Премьер обещал взять строительство под личный контроль.

«У нас сейсмонеустойчивый регион, когда идет землетрясение, здание очень сильно трясется. Здесь находиться очень страшно на самом деле», — говорит врач анестезиолог-реаниматолог Рустам Мулугалямов.

«Больнице быть, мы с губернатором должны это обещание дать. По средствам будем смотреть, сколько необходимо добавить, смету мы понимаем, знаем о дефиците регионального бюджета. Будем ежеквартально держать на контроле процесс строительства», — пообещал премьер-министр.

Глава правительства также посетил одно из крупнейших предприятий Камчатки по ловле и переработке рыбы. Премьер поднялся на борт сейнера и осмотрел современный рыбозавод, который будет запущен в сентябре.

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