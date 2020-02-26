Катастрофическое таяние льда замечено в Антарктиде из-за аномальной температуры

Катастрофическое таяние льда ученые зафиксировали на антарктическом острове Игл. Как сообщает издание SciTech Daily, причиной исчезновения снежного покрова стали аномально высокие температуры. В частности, 6 февраля метеостанция Эсперанс зарегистрировала самую теплую на материке температуру —18,3 градуса, при том, что среднегодовая температура равна минус 57 градусов.

Исследователи НАСА опубликовали фотографии острова, на которых запечатлен процесс таяния льда. Снимки были получены с помощью прибора дистанционного зондирования Operational Land Imager, установленного на спутнике Landsat-8.

NASA

По словам специалистов, с 6 по 11 февраля снежный покров подтаял на десять сантиметров в глубину, что составляет 20% от количества всего снега, накапливающегося за год.

«Я не видел, чтобы талые пруды появлялись так быстро. Такое таяние можно наблюдать в Аляске и Гренландии, но не в Антарктиде», — подчеркнул гляциолог Маури Пелто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что климатическую катастрофу уже в этом столетии предрекают ученые. По мнению экспертов из Нидерландов, причиной этого может стать изменение северо-атлантического течения.