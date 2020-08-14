За семью печатями: Минобороны предложило засекретить данные об оборонной сфере

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Молодцова Анна
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Речь идет о сведениях, которые не являются государственной тайной.

За семью печатями: Минобороны предложило засекретить данные об оборонной сфере

Фото: yuhanson.livejournal.com

Минобороны РФ предложило сделать конфиденциальными сведения об оборонной сфере, которые не являются государственной тайной. Об этом говорится в проекте ведомства по внесению изменений в закон «Об обороне».

«Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной», — отмечается в пояснительной записке, опубликованной на портале правовой информации.

Авторы инициативы подчеркнули, что в СМИ иногда размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства и создания вооружения. При этом существующие механизмы по защите информации в области обороны «не позволяют в полной мере ограничить ее распространение в открытых источниках».

За разглашение такой информации военное ведомство предлагает установить административную и дисциплинарную ответственность. При этом предполагается, что перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, будет утверждать руководство страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны планирует купить 46 самолетов Су-30СМ2 и Як-130 до конца года.

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