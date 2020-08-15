«Не могу что-то скрывать»: Рита Дакота рассказала всю правду о новых отношениях

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Андрей Чапыгин
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Исполнительница поделилась подробностями отношений с продюсером Федором Белогаем.

«Не могу что-то скрывать»: Рита Дакота рассказала всю правду о новых отношениях

Фото: Instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота поделилась подробностями романтических отношений с продюсером Федором Белогаем.в интервью для Peopletalk.ru.

Со своим бывшим мужем музыкантом Владом Соколовским звезда развелась в августе прошлого года. И вот наконец-то она встретила мужчину, с которым по-настоящему счастлива. Впрочем знаменитость до последнего не хотела посвящать общественность в детали своего нового романа. 

«Для меня это был реальный стресс: палить свою любовь или не палить. Поначалу я думала, что никому и никогда не скажу о своей личной жизни, а потом решила, что это какой-то бред. Это как один раз отравиться клубникой и потом всю жизнь говорить, что клубника — отстой. Я не могу что-то скрывать, я всю жизнь мясом наружу к людям», — призналась Дакота.

Также она отметила, что не в ее правилах «залечивать раны новым человек». Она считает, что секрет успешных отношений в осознанности выбора. 

«Это мой осознанный выбор быть с ним, это уже другая красота отношений, другая глубина», — считает певица.

Ранее 5-tv.ru рассказыва, как проходит лечение Риты Дакоты от коронавируса. 

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