«Поражены больше 20% легких»: Рита Дакота рассказала о своем состоянии

Состояние инфицированной коронавирусом Риты Дакоты улучшается. Об этом певица рассказала подписчикам в Instagram, записав видео из больничной палаты. Как сообщал 5-tv.ru, ее госпитализировали накануне после ухудшения самочувствия на фоне COVID-19. Приехавшие к артистке медики диагностировали малое количество кислорода в ее крови. По словам звезды, сейчас у нее очень болит живот. Зато анализ крови воодушевляет.

«Скоро должен врач прийти и расшифровать мне результаты КТ (компьютерной томографии — прим.ред.). Предварительно, поражены больше 20% легких. Но на сколько больше, я не знаю. Остальные анализы у меня в норме, кроме уровня кислорода. Кровь нормальная. Мазок показал отрицательный результат. Это значит, что болезнь уже в стадии завершения», — успокоила фанатов Дакота.

Впрочем, ликовать рано. Рита оговорилась, что отсутствие высокой температуры и положительное самочувствие — еще не показатель, что коронавирусная инфекция отступила.

«Ты можешь хорошо себя чувствовать, не кашлять, не задыхаться, а внутри могут происходить не самые приятные процессы. Поэтому хорошо, что я в больнице», — отметила певица.

Единственное, что сейчас больше всего беспокоит Риту — в медучреждении нет вегетарианской еды. Но эту проблему ей помогут решить близкие.

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