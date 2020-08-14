Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в подсолнечном поле под Уфой
ЧП произошло в семи километрах от аэропорта в Башкортостане.
Фото: ТАСС / Вова Жабриков
Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в подсолнечном поле под Уфой. ЧП произошло в семи километрах от аэропорта в Башкортостане. По предварительной информации, в результате вынужденной посадки никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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