Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в подсолнечном поле под Уфой. ЧП произошло в семи километрах от аэропорта в Башкортостане. По предварительной информации, в результате вынужденной посадки никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.