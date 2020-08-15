«Как ты еще не охрип?» — семилетний внук Михалкова оценил профессию режиссера
Иван принял участие в съемочном процессе нового фильма своего отца Резо Гигинеишвили.
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Фото, видео: Instagram @rezofilm
Внук Никиты Михалкова Иван Гигинеишвили задумался о карьере режиссера. Как пишет «Экспресс газета», молодой наследник побывал на съемочной площадке у своего отца Резо Гигинеишвили и оценил процесс работы.
Видео с маленьким гостем гордый отец опубликовал на своей странице в Instagram. В серии роликов Иван обсуждает, как устроен съемочный процесс.
«Не работа, а рай! Просто сидишь и говоришь. Не понимаю, как ты еще не охрип, пока орешь тут во всеуслышание», — мальчик оценил преимущества работы режиссера.
Сейчас Гигинеишвили-старший занят съемками нового юмористического проекта. Он не рассказал, примет ли сын какое-то участие в будущей картине, но рядом с отцом в режиссерском кресле семилетний мальчик уже точно посидел.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах развода Резо Гигинеишвили со своей последней женой Надеждой Оболенцевой.
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