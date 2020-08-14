«Это дикость!» — Глызин обвинил мужа Легкоступовой в безвременной кончине певицы

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 34

Артистка не дожила до 55 лет четыре месяца.

Фото, видео: Instagram @legkostupovavalen, 5-tv.ru

В возрасте 54 лет скончалась певица, исполнительница популярной песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова. Ее не смогли спасти медики — неделю назад артистку нашла с пробитой головой в ее доме дочь. По ее словам, мать была в состоянии сильного алкогольного опьянения. После госпитализации она впала в кому, из которой выйти уже не смогла.

Певец Алексей Глызин в беседе с 5-tv.ru назвал случившееся дикостью. По его мнению, вину за гибель певицы в расцвете сил должен понести ее муж Юрий Фирсов. Родные артистки подозревают, что это он избил ее во время совместного распития спиртного.

«Это какая-то дикость, я думаю, что вина лежит на ее муже, с которым она, как она говорила, была счастлива. Но это все глупости какие-то… Потому что это, во-первых, вопиющая несправедливость, потому что она была очень большим жизнелюбом. Такая хохотушка была всегда. Мне трудно что-то сказать, потому что я надеялся, что все не настолько серьезно. Ну, потому что это дикость — умерла Легкоступова, ее нет!» — эмоционально отреагировал Глызин.

В мае этого года певец приходил на программу к Андрею Малахову вместе с Легкоступовой. Тогда, по его словам, она хорошо выглядела, и не было ни намека на то, что она крепко выпивает.

Ранее 5-tv.ru вспоминал главные вехи в жизни Валентины Легкоступовой.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:48
Утром — тело, вечером — взрыв. Очевидцы разошлись в показаниях о ЧП в Петербурге
20:39
«Это дикость!» — Глызин обвинил мужа Легкоступовой в безвременной кончине певицы
20:31
Брокеры-мошенники заинтересовали правоохранителей в Петербурге
20:29
«Детей учить легче» — Гарик Сукачев о наставничестве в шоу «Голос 60+»
20:10
В Дагестане появилась штрафстоянка для коров
20:00
В Петербурге установили памятник Виктору Цою

Сейчас читают

«Его нужно посадить» — подруга Легкоступовой винит мужа певицы в ее смерти
Умерла певица Валентина Легкоступова: путь к успеху, главные хиты, личная жизнь
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок