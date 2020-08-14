«Это дикость!» — Глызин обвинил мужа Легкоступовой в безвременной кончине певицы
Артистка не дожила до 55 лет четыре месяца.
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Фото, видео: Instagram @legkostupovavalen, 5-tv.ru
В возрасте 54 лет скончалась певица, исполнительница популярной песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова. Ее не смогли спасти медики — неделю назад артистку нашла с пробитой головой в ее доме дочь. По ее словам, мать была в состоянии сильного алкогольного опьянения. После госпитализации она впала в кому, из которой выйти уже не смогла.
Певец Алексей Глызин в беседе с 5-tv.ru назвал случившееся дикостью. По его мнению, вину за гибель певицы в расцвете сил должен понести ее муж Юрий Фирсов. Родные артистки подозревают, что это он избил ее во время совместного распития спиртного.
«Это какая-то дикость, я думаю, что вина лежит на ее муже, с которым она, как она говорила, была счастлива. Но это все глупости какие-то… Потому что это, во-первых, вопиющая несправедливость, потому что она была очень большим жизнелюбом. Такая хохотушка была всегда. Мне трудно что-то сказать, потому что я надеялся, что все не настолько серьезно. Ну, потому что это дикость — умерла Легкоступова, ее нет!» — эмоционально отреагировал Глызин.
В мае этого года певец приходил на программу к Андрею Малахову вместе с Легкоступовой. Тогда, по его словам, она хорошо выглядела, и не было ни намека на то, что она крепко выпивает.
Ранее 5-tv.ru вспоминал главные вехи в жизни Валентины Легкоступовой.
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