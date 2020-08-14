«Вас используют как пушечное мясо»: Лукашенко призвал протестующих остановиться

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Валентин Черников
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Президент Белоруссии выступил на заседании Совбеза с обращением к согражданам и представителям власти.

«Вас используют как пушечное мясо»: Лукашенко призвал протестующих остановиться

Фото: ТАСС / Покумейко Андрей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на заседании Совета безопасности, посвященном массовым протестам в Минске. Глава государства обратился к согражданам с призывом успокоиться, не участвовать в беспорядках и не поддаваться на провокации лидеров стихийной оппозиции.

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины и так далее. Уже агрессия началась против страны. Надо успокоиться и дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», — заявил глава государства.

Лидер республики призвал органы власти также не обострять ситуацию и лояльно относиться к нарушителям общественного порядка.

«Попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — подчеркнул Лукашенко.

Президент при этом добавил, что не собирается пассивно реагировать на выступления масс и ждать, когда манифестанты «перевернут Минск». Лидер страны напомнил, что занимает должность главнокомандующего Вооруженными силами Белоруссии и в случае накаливания ситуации намерен действовать «по-военному».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко прокомментировал слухи о своем отъезде.

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