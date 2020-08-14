Опубликованы доходы Путина и Мишустина за прошлые годы

Доход Владимира Путина в 2019 году составил девять миллионов 726 тысяч рублей. Об этом сообщается в декларации о доходах президента, опубликованной на официальном сайте Кремля. За последний год он вырос чуть больше, чем на один миллион.

Новым имуществом российский лидер за прошлый год не обзавелся. Он по-прежнему владеет двумя квартирами — площадью в 77 и 153,7 квадратных метра, а также гаражом и гаражным местом по 18 квадратов каждое. Также в его собственности есть два транспортных средства — автомобиль «Нива» и прицеп «Скиф».

В 2017 году политик заработал более 18 миллионов рублей — это объясняется продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метра.

Доходы премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовали на сайте кабмина. Согласно документам, глава правительства заработал в минувшем году 18,2 миллиона рублей. Его супруга в тот же год внесла в декларацию сведения о 54,8 миллионах дохода.

За 2018 год, когда Мишустин находился в статусе главы Федеральной налоговой службы (ФНС), чиновник заработал 18,9 миллиона рублей. Также в его собственности значится квартира площадью 141 квадратный метр, земельный участок и жилой дом в 861 квадрат. Кроме того, недвижимость есть у его супруги. Помимо этого она владеет и машиной — Ford Kuga.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь губернатора Рязанской области задекларировала доход вдвое больше отца.