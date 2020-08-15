Белоруссия вернула россиян в соответствии с нормами международного права

Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью ТАСС заявил, что минские власти вернули россиян на родину в соответствии с нормами международного права. По его словам, успешное проведение процедуры было обеспечено благодаря взаимодействию надзорных органов обеих стран.

«Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Белоруссия. Профессиональное взаимодействие органов прокуратуры наших стран помогло успешному обеспечению этой юридической процедуры», — сказал Дмитрий Мезенцев.

В свою очередь, в Генпрокуратуре РФ отметили, что компетентные органы продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан.

О задержании группы россиян стало известно 29 июля. Белорусские власти заявили, что эти люди якобы имеют отношение к частной военной компании. Следствие подозревало их в подготовке массовых беспорядков в республике.

К слову, их экстрадиции требовала Украина. В результате расследования российских журналистов выяснилось, что задержанные стали жертвами работы украинских служб. Уже установлено, что россиян обманом привезли на территорию Белоруссии под предлогом переброски для охраны нефтяных объектов в Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина освобождены и прибыли в страну.