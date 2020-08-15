Белоруссия вернула россиян в соответствии с нормами международного права
По словам посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева, процедура прошла успешно благодаря взаимодействию органов прокуратуры обеих стран.
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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью ТАСС заявил, что минские власти вернули россиян на родину в соответствии с нормами международного права. По его словам, успешное проведение процедуры было обеспечено благодаря взаимодействию надзорных органов обеих стран.
«Передача указанных лиц осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства Российской Федерации и Республики Белоруссия. Профессиональное взаимодействие органов прокуратуры наших стран помогло успешному обеспечению этой юридической процедуры», — сказал Дмитрий Мезенцев.
В свою очередь, в Генпрокуратуре РФ отметили, что компетентные органы продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан.
О задержании группы россиян стало известно 29 июля. Белорусские власти заявили, что эти люди якобы имеют отношение к частной военной компании. Следствие подозревало их в подготовке массовых беспорядков в республике.
К слову, их экстрадиции требовала Украина. В результате расследования российских журналистов выяснилось, что задержанные стали жертвами работы украинских служб. Уже установлено, что россиян обманом привезли на территорию Белоруссии под предлогом переброски для охраны нефтяных объектов в Сирии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержанные в Белоруссии 32 россиянина освобождены и прибыли в страну.
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