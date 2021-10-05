Карьера рухнула из-за кресла: что такое проклятие рабочего места и как его снять?

Парапсихолог и маг Маргарита объяснила, почему продвижение в профессии зависит от места в офисе и особенностей сидевшего за ним предшественника.

Как хочется иногда объяснить свои неудачи в карьере непреодолимыми обстоятельствами, правда? Что ж, для этого появился отличный повод. Оказывается, будущее нового сотрудника в организации может зависеть от рабочего места, которое для него определит руководство. По мнению мага, экстрасенса и парапсихолога Маргариты, существует так называемая карма офисного кресла, которая может быть позитивной и заряжающей на успех, а может стать настоящим проклятием. Эксперт также объяснила, как избавиться от воздействия темных сил.

«Изначально по своей природе любое место нейтрально, далее оно вбирает в себя некую информацию, создается заряд, таким образом образуется информационное поле. Люди все в течение дня что-то думают на работе, а самые яркие эмоции и импульсы — они остаются в этом пространстве», — считает Маргарита.

Парапсихолог объяснила принцип офисного проклятия на примере. Допустим, на работе человек узнает о каком-то плохом, но значимом для него событии — муж изменил, родственник умер, ребенок получил травму и так далее. Или другой вариант: сидя перед своим компьютером, сотрудник каждый день думает о своих провалах, невезучести, называет себя неудачником и ненавидит свою жизнь.

В обои случаях речь идет о негативных всплесках, депрессивных состояниях, тяжелых раздумьях, которые будто впитываются в пространство и остаются в нем. Даже когда авторы уходят домой.

«Мебель, вещи и предметы впитывают в себя те самые эмоции, которые человек в моменте испытывает под воздействием какой-то неприятной ситуации. Они впитывают в себя обиду, стресс, агрессию, гнев, ненависть, ярость, и это все ложится проклятием на рабочее место», — утверждает Маргарита.

По словам эксперта, дальше происходит примерно следующее: неудачника увольняют (каждому по вере), на его место приходит другой человек. Поначалу новичок не осознает, но уже чувствует, что с этим столом, с креслом, со всем офисом что-то не так. Как говорят, атмосфера давит. Но хуже всего то, что со временем сотрудник наполняется негативными энергиями пространства и сам становится похожим на предшественника.

Можно ли побороть проклятье рабочего места?

Поддался слабости — притянул к себе проклятие. То же работает и с удачей. Если в коллективе до новенького трудился человек жизнерадостный и счастливый, если его профессиональная жизнь складывалась удачно, он хорошо зарабатывал и заметно шагнул по карьерной лестнице, то пришедшему на его место повезет непременно, уверена парапсихолог. Рабочее пространство заряжено позитивом и процветанием, вот почему.

«Есть такой нюанс: если у человека целеустремленного личная сила выше проклятия, то оно к нему никогда не прицепится. То есть его позитивный настрой к жизни гораздо сильнее, чем вот это вот все. Поэтому ваш позитивный настрой является обязательным условием для счастливой жизни и служит даже неким оберегом», — сказала экстрасенс.

Маргарита также поделилась советом с теми, кто в себе не уверен и боится не справиться с дурной кармой рабочего места. Принесите в офис новый стакан, наберите в него воды и поставьте на столе, попросив вобрать всю энергетическую грязь и негатив прошлых сотрудников. Воду после этого вылейте, стаканом больше не пользуйтесь. То же самое можно сделать и с солью: насыпать ее в пределах своей зоны труда, оставить на ночь, на следующий день выбросить и после этого счастливо работать дальше.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, экстрасенс объяснила страх многих родители показывать лица детей.