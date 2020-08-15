Лукашенко намерен обсудить с Путиным протесты в Белоруссии

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Андрей Чапыгин
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Лидер республики уверен, что митинги — масштабная угроза для многих стран.

Лукашенко намерен обсудить с Путиным протесты в Белоруссии

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протесты, которые сейчас проходят в стране, он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, митинги несут угрозу также и для РФ.

Лукашенко уверен, что происходящее сейчас разворачивается «по методичкам цветных революций».

«Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим», — считает лидер Белоруссии.

Также он отметил, что сейчас жителям страны необходимо «выдержать», потому что в противном случае революционная волна пойдет дальше и распространится на другие страны.

Протесты начались после того, как в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным, нынешний лидер Александр Лукашенко набрал 80% голосов, однако оппозиционно настроенные граждане не согласны с такими результатами. Это и привело к митингам, которые продолжаются уже шесть дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лукашенко призвал сограждан прекратить агрессию и остановить выступления.

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