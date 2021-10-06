Манипулятор, душа компании или критик? Как дружат разные знаки зодиака

Один друг может помнить обиду на вас десятилетиями. Другой — прощает все без оглядки, третий готов прийти на помощь в любую минуту, но никогда не говорит об этом. Нередко бывает так, что по общению не определить, что у приятеля на душе. Астрологический расклад по знакам зодиака поможет подобрать подход к любому человеку. Достаточно только вспомнить, когда у него день рождения. Какие особенности проявляют друзья в зависимости от знака зодиака, в интервью 5-tv.ru рассказал известный астролог Алексей Фандеев.

Огненные знаки зодиака

globallookpress.com / CHROMORANGE / P. Steeger

Овен, Стрелец и Лев — это самые активные друзья. Если вам не хватает драйва и бурной деятельности, обязательно заводите себе приятелей, родившихся под этими знаками зодиака.

Овен

Это вечный ребенок. Он никогда на вас не обижается и быстро все прощает.

Лев

Представители этого знака стараются выбирать самое лучшее. Если у вас есть друг Лев, значит, вы чего-то да стоите.

Стрелец

«Стрелец всегда спешит на помощь», — считает эксперт.

Эти люди очень ранимы, потому что дружат по-настоящему и со всей отдачей. Берегите их.

Водные знаки зодиака

globallookpress.com / CHROMORANGE / P. Steeger

Скорпион, Рак и Рыбы — это люди, которые пытаются манипулировать своими знакомыми, но в то же время они готовы отдать друзьям буквально все.

«Если вам не хватает каких-то бразильских сериалов, не хватает эмоций, обязательно заведите себе Рыбку или Рачка», — советует эксперт.

Рак

С раками, как правило, завязывается дружба, как будто вы связаны одной кровью.

Рыбы

Родившиеся под созвездием Рыб друзья — опытные манипуляторы. Они хитрецы, но в то же время они вас научат разделять мусор, любить природу, бороться за мир во всем мире и жить без забот.

Скорпион

Готовьтесь к настоящей трансформации себя, если у вас есть такой друг. Он приведет вас к лучшей версии себя.

Воздушные знаки зодиака

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Близнецы, Весы и Водолеи — лидеры дружбы, потому что они все время разговаривают, общаются и двигаются по жизни. Представители этих знаков можно охарактеризовать так — настоящая душа компании. Однако иногда они забывают о ваших эмоциях и о том, что для вас важно. Поэтому за ними закрепились некоторые грешки.

«Воздух — это всегда очень много, но насколько вам это нужно?» — предлагает задуматься астролог.

Близнецы

Представители этого знака обычно не следят за языком.

Водолей

Водолеев редко волнуют ваши проблемы.

Весы

Рожденные под созвездием Весов иногда просто «зависают» и не слышат своих друзей.

Земные знаки зодиака

globallookpress.com / Frans Lanting

Дружба с Козерогами, Девами и Тельцами — это всегда надолго, зачастую — на всю жизнь.

Козерог

«Козерог и через 25 лет может вспомнить, как вы ему наступили на пятку», — уверяет астролог.

Эксперт рекомендует Козерогам прощать людей почаще. Потому что из-за обид иногда можно не заметить, как целиком и полностью представитель знака отдает себя своему другу.

Телец

Представители этого знака — мастера кутежа и вечеринок. Вы красивы и у вас есть деньги? Рядом обязательно будет Телец.

Дева

Если захотите узнать о себе всю правду — позвоните Деве. Рожденные под этим созвездием друзья не будут тактичными и расскажут все как есть. Дева среди друзей будет полезна тем, кто хочет всегда трезво смотреть на жизнь.

Учитывая эти особенности, всегда помните, что дружба никогда не имеет смысла. Не ищите выгоду или особую цель в отношениях.

«Дружите просто так!» — советует эксперт.

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