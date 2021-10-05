Месяц процветания и семейного счастья: китайский гороскоп на октябрь 2021 года

Астролог Елена Егорова рассказала, как заставить обстоятельства работать на вас, наладить личную жизнь, карьеру, увеличить доход.

Октябрь 2021 года будет месяцем процветания, благополучного завершения начатых дел, перехода на новый уровень в развитии — как личностном, так и профессиональном. Для многих это будет время продуктивной работы, вероятны повышение по службе, получение всевозможных грамот, дипломов и сертификатов, успеха и духовного роста. Что же ждет каждого представителя восточного гороскопа, рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.

Бык

Родившимся в год Быка непременно повезет. Для вас этот месяц будет связан с прекрасным — многие события и даже просто ласковые слова ближних подарят приятные ощущения, не исключено даже, что вы встретите свою любовь или наладите до идиллической радости семейные отношения. Ничто не омрачит вам этот октябрь.

Тигр

Для Тигров этот месяц ознаменован необходимостью проявить твердость и отказаться от отягощающих жизнь вещей. Прекрасный месяц, чтобы бороться с вредными привычками, избавляться от ненужных связей и прекращать нерезультативную работу. Также это месяц концентрации на чем-то одном, возможно, каком-то интеллектуальном процессе.

Кролик

Кроликов ждет шикарный месяц получения прибыли. Наконец-то вы будете горды собой, наконец-то оглянетесь и увидите, насколько прекрасно то, что вас окружает — и все это сделали вы! Не скупитесь на похвалу для себя, вы ее действительно заслужили! Октябрьские везунчики, особенно женщины, будут прекрасно выглядеть в этом месяце, и все им будет по плечу.

Дракон

Для Драконов это месяц налаживания личных взаимоотношений, деловых контактов, партнерских связей. Возможна влюбленность, если вы одиноки, или даже предложение руки и сердца от избранника. Вполне вероятно, что некоторые Драконы вступят в брак именно в октябре. Других представителей знака ждет поступление на новую работу, подписание важных документов, контрактов, оформление выгодных сделок.

Змея

Рожденным в год Змеи второй осенний месяц несет трудности. Будьте осторожны, ваши планы будут рушиться под влиянием неожиданных обстоятельств, из-за других людей, партнеров. Едва ли вы, как бы ни старались, сможете справиться со всеми препонами судьбы. Что-то старое, изжившее себя уйдет из вашей жизни — не стоит сожалеть и цепляться за прошлое, отпустите с миром. Разбитую кружку не склеить, лучше купить новую.

Лошадь

У представителей этого знака прекрасный месяц — период активности, новых начинаний, движения вперед, вдохновения и творческого огонька. Вам захочется начать новый бизнес, запустить собственный проект, реализовать идею. Лошадям выпала карта энергетического подъема. Не бойтесь открытий, смело действуйте, займитесь спортом — самое время.

Коза

Для рожденных в год Козы настал момент, когда следует подумать и сделать выбор. По словам Егоровой, им выпала парная карта, которая может означать как союз двух образных половин, так и необходимость выбрать одну сторону или одного человека в спорной ситуации. Но не бойтесь, в итоге для вас все сложится благополучно, так как вы сумеете принять верное решение.

Обезьяна

Вам, неуемные, скорее всего предстоит увлекательное путешествие, возможно, краткосрочная поездка. Также вероятно получение новостей, которые могут в корне изменить ваши планы. Месяц будет очень активным и продуктивным в информационном плане, вести могут обрушиваться на вас ворохом, но из каждого события вы извлечете самое ценное и важное — то, что приведет вас к успеху.

Петух

Вам в октябре придется защищать свои границы. Обстоятельства заставят бороться за свои права, отстаивать свои интересы и правоту. Но практически гарантированно вы окажетесь в выигрышном положении. Ни о чем не беспокойтесь, делайте без тени сомнений свое дело и не давайте себя в обиду.

Собака

Тем, кто родился в год собаки астролог советует заняться спортом. Этот месяц, как и все другие, лучше провести активно, в движении. Не упустите момент изменить образ жизни в сторону оздоровления. Достаньте пыльный велосипед и отправляйтесь на работу на двух колесах, запишитесь в спортзал, хотя бы сделайте зарядку или совершите пешую прогулку в свободный час. Ваше тело скажет спасибо. Ленивых лежебок в октябре могут затянуть в пустые дела.

Свинья

Представители этого знака будут заняты бумагами почти весь октябрь. Карты также показывают взаимодействие с женщинами строгого характера или специалистами серьезных профессий. Это говорит о вероятном посещении, к примеру, юриста, лечащего врача, сотрудника государственной службы, а также общении с матерью на жизненно важные темы. Прекрасный месяц для того, чтобы начать вести дневник, более тщательно планировать дела, соблюдать режим. Тогда все сложится как нельзя лучше.

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