Военную базу в Крыму в Польше назвали «пугалом» для стран черноморского региона

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Софья Зуева
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Авторы статьи для издания Defence24 отметили, что за последние годы Россия существенно нарастила свою военную мощь.

Военную базу в Крыму в Польше назвали «пугалом» для стран черноморского региона

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Российский милитаризованный Крым выступает «пугалом» для стран черноморского региона и Европы, пишет польское издание Defence 24. Авторы статьи отмечают, что за последние годы Россия существенно нарастила военную мощь за счет базы на полуострове, чем в стране серьезно обеспокоены. 

По мнению журналистов, силы российских ПВО и боевой авиации многократно выросли в Крыму за последние годы. Российские ракеты охватывают почти все Азовское и Черное моря, и это якобы приводит многие государства в ужас. Авторов публикации, в частности, обеспокоила возможность появления на территории Крыма оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», способных защищать объекты на дальности до 500 километров, в случае чего военный потенциал полуострова возрастет. 

«Россияне с нынешними системами, установленными в Крыму или вблизи него, уже могут атаковать половину Европы (включая почти всю территорию Польши), Восточное Средиземноморье, Северную Африку и регион Персидского залива», — сообщает польское СМИ.

Кроме того, журналисты полагают, что Кремль может существенно нарушить баланс сил в мире, если разместит на территории Крыма ядерное оружие.

Ранее 5-tv сообщала о том, западные СМИ оценили «растущую мощь» российского флота на параде, посвященному Дню ВМФ.

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