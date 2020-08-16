Военную базу в Крыму в Польше назвали «пугалом» для стран черноморского региона

Российский милитаризованный Крым выступает «пугалом» для стран черноморского региона и Европы, пишет польское издание Defence 24. Авторы статьи отмечают, что за последние годы Россия существенно нарастила военную мощь за счет базы на полуострове, чем в стране серьезно обеспокоены.

По мнению журналистов, силы российских ПВО и боевой авиации многократно выросли в Крыму за последние годы. Российские ракеты охватывают почти все Азовское и Черное моря, и это якобы приводит многие государства в ужас. Авторов публикации, в частности, обеспокоила возможность появления на территории Крыма оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», способных защищать объекты на дальности до 500 километров, в случае чего военный потенциал полуострова возрастет.

«Россияне с нынешними системами, установленными в Крыму или вблизи него, уже могут атаковать половину Европы (включая почти всю территорию Польши), Восточное Средиземноморье, Северную Африку и регион Персидского залива», — сообщает польское СМИ.

Кроме того, журналисты полагают, что Кремль может существенно нарушить баланс сил в мире, если разместит на территории Крыма ядерное оружие.

Ранее 5-tv сообщала о том, западные СМИ оценили «растущую мощь» российского флота на параде, посвященному Дню ВМФ.