Западные СМИ отреагировали на военно-морские парады, прошедшие в России и сирийском Тартусе в честь Дня ВМФ. Как заявила Daily Mail, «Россия демонстрирует „растущую мощь“ своего флота огромным парадом с участием 200 военных кораблей в Санкт-Петербурге». Под таким заголовком вышла статья в ежедневном английском издании вскоре после проведения Главного военно-морского парада в Северной столице, на котором присутствовали президент России Владимир Путина и министр обороны Сергей Шойгу.

По мнению автора статьи, «Кремль сделал военную модернизацию своим главным приоритетом на фоне напряженности в отношениях с Западом».

Рассказывая своим читателям о торжественном мероприятии, в Daily Mail не забыли напомнить и о главной головной боли всех западных стран — российском гиперзвуковом оружии.

Англичанам вторит и Reuters. В статье международного агентства новостей, посвященной Дню ВМФ России, задаются вопросом, насколько российский флот продвинулся с точки зрения размещения нового поколения ядерного оружия на его кораблях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как иностранные военные атташе оценили военно-морской парад в Петербурге.