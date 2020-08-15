Покушение, участие в Олимпиаде и развод: что пришлось пережить дочери королевы Елизаветы II

Ровно семьдесят лет назад на свет появилась единственная дочь из четверых детей королевы Елизаветы II — принцесса Анна, а уже через несколько лет мать девочки начала свое правление. Судьба принцессы была наполнена множеством крутых поворотов, невзгод, она даже пережила покушение, но смогла принять это со свойственным королевской особе достоинством.

Детство и юность

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Анна росла в семье с тремя братьями, но не имела с ними близких отношений. Во многом это было связано с тем, что общественность, папарацци и газетчики обращали на маленькую Анну больше внимания, чем на других королевских наследников.

С ранних лет она понимала свой особый статус и всеми силами старалась ему соответствовать. Принцесса росла активным и целеустремленным ребенком, увлекалась чтением, музыкой и с особой страстью любила верховую езду.

После окончания закрытой школы Бененден, она не стала продолжать обучение и поступать в университете. Девушка решила всецело посвятить себя исполнению обязанностей королевской семьи. Стала президентом ассоциации Save the Children и занялась благотворительностью.

Личная жизнь

Первый серьезный роман в жизни Анны случился с Эндрю Паркер-Боулзом. Тем самым, который впоследствии женился на Камилле Шэнд, а после их развода, именно с Камиллой в итоге связал свою судьбу принц Чарльз. Отношения Анны и Эндрю не сложились из-за его вопроса вероисповедания.

Марк Филлипс и принцесса Анна. Источник: globallookpress.com / imago stock& people via www.imago

Первый брак, которому суждено было продлиться лишь 19 лет, у принцессы капитаном Марком Филлипсом. Их общей любовью был конный спорт. Марк даже занял бронзовое место на Олимпиаде по этому виду спорта. Анна, вдохновившись его поступком, тоже приняла участие в Олимпиаде, но не получила медали.

Спустя почти 20 лет брака пара рассталась. Примечательно, что Анна вторая женщина из королевской семьи XX века подала на развод. Первой была ее тетя принцесса Маргарет. Уже в 1992-м году принцесса вышла замуж за командора морских войск Тимоти Лоуренса и счастливо живет с ним по сей день.

Тимоти Лоуренс и принцесса Анна. Источник: globallookpress.com / I–Images

Покушение

В 1974 году дочь королевы пережила страшное событие. На лимузин, в котором она передвигалась с мужем Марком, было совершено нападение. Психически больной мужчина, что было подтверждено позднее, перегородил дорогу королевскому автомобилю и открыл огонь. Он даже попытался вытащить принцессу из машины с предложением провести с ним несколько дней. На защиту Анны пришли ее телохранители, двое из которых были серьезно ранены.

Сегодня принцесса Анна Елизавета Алиса Луиза, несмотря на почтенный возраст, всецело отдает себя работе. Она посещает десятки светских мероприятий в месяц, при этом, успевая, быть любящей бабушкой своим четырем внукам.

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