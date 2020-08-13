Принц Гарри и Меган Маркл купили особняк в Калифорнии

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Татьяна Меркер
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Семья младшего внука королевы, переехав подальше от Букингемского дворца, снимала жилье, а теперь обзавелась собственными квадратными метрами.

Принц Гарри и Меган Маркл купили особняк в Калифорнии

Фото: www.globallookpress.com / PPE/face to face

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о решении сложить с себя полномочия членов королевской семьи и покинули Лондон. Пара некоторое время жила в Канаде, затем гостила у друзей на родине Меган — в США и присматривала район для покупки недвижимости.

Особняк в Калифорнии стал первым постоянным жилищем семьи принца после отъезда из Британии, сообщило издание Page Six.

«Гарри и Меган с начала июля спокойно живут в собственном доме в Санта-Барбаре. Они не гости Опры или кого-либо еще, они купили этот дом сами. Именно здесь они хотят продолжить свою жизнь», — прокомментировал инсайдер.

Гарри и Меган с малышом Арчи живут в доме уже более шести недель, и больше не представляется возможным сохранять анонимность. Пара надеется завести друзей среди соседей, чтобы их сын рос в благоприятной, спокойной обстановке вдали от папарацци.

Новость о покупке особняка окончательно перечеркнула слухи о возвращении принца Гарри в Букингемский дворец и намеренности брать на себя королевские обязательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон пыталась исправить отношения с Меган Маркл.

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