Принц Гарри и Меган Маркл купили особняк в Калифорнии

В начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о решении сложить с себя полномочия членов королевской семьи и покинули Лондон. Пара некоторое время жила в Канаде, затем гостила у друзей на родине Меган — в США и присматривала район для покупки недвижимости.

Особняк в Калифорнии стал первым постоянным жилищем семьи принца после отъезда из Британии, сообщило издание Page Six.

«Гарри и Меган с начала июля спокойно живут в собственном доме в Санта-Барбаре. Они не гости Опры или кого-либо еще, они купили этот дом сами. Именно здесь они хотят продолжить свою жизнь», — прокомментировал инсайдер.

Гарри и Меган с малышом Арчи живут в доме уже более шести недель, и больше не представляется возможным сохранять анонимность. Пара надеется завести друзей среди соседей, чтобы их сын рос в благоприятной, спокойной обстановке вдали от папарацци.

Новость о покупке особняка окончательно перечеркнула слухи о возвращении принца Гарри в Букингемский дворец и намеренности брать на себя королевские обязательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон пыталась исправить отношения с Меган Маркл.