«Я что, мыла поела?» — Гузееву возмутили слухи о ее карьере в «Доме-2»
Ведущая закрыла вопрос, которым ее донимают уже три дня подряд.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов, Instagram @_larisa_guzeeva_
Лариса Гузеева решила поставить точку в будоражащем умы публики вопросе: будет ли знаменитая ведущая программы «Давай поженимся!» вести проект «Дом-2». Слухи об этом гуляют по сети уже третий день, и, вероятно, поклонники забросали свою любимицу расспросами.
«Трое суток достают вопросом про „Дом-2“. Ну нет, конечно. Я что, мыла поела? Всем спасибо за переживание», — прокомментировала Гузеева.
Армия фанатов ведущей раскололась на два лагеря. Одни расстраивались, что она не согласилась на такой смелый эксперимент, другие горячо поддерживали ее решение и даже недоумение по поводу того, что кто-то мог заподозрить ее в причастности к скандальной телестройке.
«А жаль. Смотреть бы начали многие»
«Фух! Уж думала, ну все, потеряли мы вас»
«Слава Богу! А то уже не знаешь, что происходит…» — писали фанаты.
Пост Гузеева подкрепила снимком времен ее молодости. На нем она запечатлена в джинсах и свитере. Волосы ее распущены по плечам, на лице спокойное выражение, взгляд устремлен вдаль. Поклонникам пришелся кадр по вкусу.
«Сразу видно, что есть чувство стиля»
«Чертинка в глазах всегда!»
«Обожаю! Бунтарка!..» — восхищались почитатели телеведущей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева похвасталась своим «любимым».
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