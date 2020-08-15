Глава МИД Польши объяснил суть санкций ЕС против Белоруссии

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Татьяна Меркер
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Яцек Чапутович заявил, что ими «должны быть объяты лица на руководящих постах».

Глава МИД Польши объяснил суть санкций ЕС против Белоруссии

Фото: ТАСС / STEPHANIE LECOCQ / POOL

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Варшаве рассказал какие вопросы поднимались при обсуждении санкций против Белоруссии, сообщает РИА Новости.

По словам Чапутовича, главный критерий введения санкций такой — сделать так, чтобы ограничения не повлияли на обычных граждан страны.

«Санкции должны затронуть лиц на руководящих постах», — заявил глава МИД Польши.

Евросоюз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии. 27 министров иностранных дел стран ЕС решили «наказать» ответственных за насилие экономическим образом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоруссию могут лишить права проведения ЧМ-2021 по хоккею.

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