Глава МИД Польши объяснил суть санкций ЕС против Белоруссии
Яцек Чапутович заявил, что ими «должны быть объяты лица на руководящих постах».
Фото: ТАСС / STEPHANIE LECOCQ / POOL
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Варшаве рассказал какие вопросы поднимались при обсуждении санкций против Белоруссии, сообщает РИА Новости.
По словам Чапутовича, главный критерий введения санкций такой — сделать так, чтобы ограничения не повлияли на обычных граждан страны.
«Санкции должны затронуть лиц на руководящих постах», — заявил глава МИД Польши.
Евросоюз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии. 27 министров иностранных дел стран ЕС решили «наказать» ответственных за насилие экономическим образом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоруссию могут лишить права проведения ЧМ-2021 по хоккею.
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