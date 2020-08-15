Видео: Последствия смертельной аварии на шахте «Воргашорская» в Воркуте
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения завершены.
Закрыть
Смотрите также:
В Коми возбудили уголовное дело после гибели людей на шахте
Возвращенные лишенной родительских прав матери дети погибли в пожаре
Всех горняков вывели из двух шахт в Коми из-за задымления
На шахте «Заполярная-2» в Коми произошло задымление
Из шахты в Коми после выброса метана вывели всех горняков
Спасатели продолжают поиски двух горняков на шахте в Коми
До трех человек возросло число пропавших горняков на шахте «Яреганефти»
«Не до тянем до утра» — Автобусы с горняками заблокированы на трассе в Воркуте из-за метели
Доставленный в больницу житель Воркуты едва не задушил врача в пьяном угаре
В результате обвала в шахте в Коми погиб горняк
Фото, видео: МЧС России
На территории шахты «Воргашорская» во время демонтажа перекрытия произошло обрушение галереи, соединяющей здания погрузки и сортировки, сообщали ранее РИА Новости. Жертвами ЧП стали четыре монтажника из подрядной организации компании «СпецРэмЭнерго».
«На момент обрушения переход был выведен из эксплуатации, там проводились ремонтные работы», — заявил начальник центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС Павел Геттих.
К ликвидации последствий были привлечены 29 человек и семь единиц техники. На данный момент все аварийно-спасательные работы на месте обрушение завершены. Людей под завалами не остается. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности».
Компания «Воркутауголь» заявила, что ими будут приняты все необходимые меры по работе с подрядчиками для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, при пожаре в частном доме в Подмосковье сгорели два человека.
Читайте также
88%
-0.39 86.41
-0.63
Нашли ошибку?