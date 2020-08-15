Два человека сгорели при пожаре в частном доме в Подмосковье

Два человека сгорели при пожаре в одном из частных домов в подмосковном поселке Радовицкий Мох. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло вечером 14 августа на улице Клубная.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили открытое горение жилого строения на площади 200 квадратных метров. После ликвидации пожара на пепелище были обнаружены тела двух погибших.

В настоящее время дознаватели выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Пол и личности жертв будут установлены после проведения экспертизы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Калифорнию охватил самый масштабный за полвека пожар.