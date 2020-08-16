Вдова Габриэля Гарсии Маркеса скончалась в 87 лет

Скончалась вдова знаменитого колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса. На момент смерти Мерседес Барче было 87 лет. О трагедии сообщила газета El Tiempo.

Как пишет издание, женщина умерла в Мехико, где жила на протяжении последних нескольких лет вместе родственниками. Причиной смерти вдовы литературного деятеля могли стать проблемы с дыхательной системой.

Габриэль Гарсиа Маркес — колумбийский писатель, автор таких знаменитых романов как «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Генерал в своем лабиринте» и других. В 1982 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В 2014-м стало известно о смерти Габриэля.

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