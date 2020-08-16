Вдова Габриэля Гарсии Маркеса скончалась в 87 лет
По предварительным данным, причиной смерти Барчи Мерседес стали проблемы с дыхательной системой.
Фото: www.globallookpress.com © imagebroker/Matthias Hauser
Скончалась вдова знаменитого колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса. На момент смерти Мерседес Барче было 87 лет. О трагедии сообщила газета El Tiempo.
Как пишет издание, женщина умерла в Мехико, где жила на протяжении последних нескольких лет вместе родственниками. Причиной смерти вдовы литературного деятеля могли стать проблемы с дыхательной системой.
Габриэль Гарсиа Маркес — колумбийский писатель, автор таких знаменитых романов как «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Генерал в своем лабиринте» и других. В 1982 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В 2014-м стало известно о смерти Габриэля.
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