Вдова Габриэля Гарсии Маркеса скончалась в 87 лет

|
Карина Бернтгольц
29

По предварительным данным, причиной смерти Барчи Мерседес стали проблемы с дыхательной системой.

Вдова Габриэля Гарсии Маркеса скончалась в 87 лет

Фото: www.globallookpress.com © imagebroker/Matthias Hauser

Скончалась вдова знаменитого колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса. На момент смерти Мерседес Барче было 87 лет. О трагедии сообщила газета El Tiempo.

Как пишет издание, женщина умерла в Мехико, где жила на протяжении последних нескольких лет вместе родственниками. Причиной смерти вдовы литературного деятеля могли стать проблемы с дыхательной системой.

Габриэль Гарсиа Маркес — колумбийский писатель, автор таких знаменитых романов как «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Генерал в своем лабиринте» и других. В 1982 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. В 2014-м стало известно о смерти Габриэля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни режиссер, телеведущий, поэт, заслуженный деятель культуры Борис Гершт. 

 

Читайте также

+14° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
«Папа может!» — Рудковская оценила успехи Плющенко на льду
4:23
У штаб-квартиры ООН прошел масштабный митинг в поддержку белорусов — видео
4:02
«Лион» сенсационно выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов УЕФА
3:47
Вдова Габриэля Гарсии Маркеса скончалась в 87 лет
3:34
Экстрасенс: татуировка Легкоступовой могла привлечь смерть в ее судьбу
3:17
Видео: в Петербурге сотрудник автомойки угнал BMW и устроил жесткое ДТП

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок