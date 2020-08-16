Российские знаменитости публично выступили в поддержку граждан Белоруссии, участвующих в протестах против результатов президентских выборов-2020. В личных Instagram-аккаунтах участники музыкального коллектива «Би-2», а также певица Диана Арбенина опубликовали видеообращения со словами поддержки и сочувствия.

Бессменные солисты рок-группы Лева и Шура гордо заявили, что родились в Минске и Бобруйске и именно поэтому не могут остаться в стороне от творящегося ужаса.

«Парни, перестаньте избивать собственный народ. Перестаньте поддерживать агрессивный режим. Ведь на улицу выходят дети, старики и женщины. Подумайте об этом», — высказался Шура.

А в заключение добавил, что выражает особую признательность красивым и смелым белорусским женщинам, которые не боятся идти до конца.

Певица Диана Арбенина, в свою очередь, также напомнила, что ее родина — в городе Воложин, Минской области. И хоть сегодня она не является гражданкой Белоруссии, на территории этого государства проживают все ее близкие родственники. В частности, папа.

«Самое главное, ребята, останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить. Горе, которое приносит смерть, время не лечит», — обратилась к участникам протестов звезда.

Арбенина акцентировала внимание, что белорусы никогда не были «захватчиками». Напротив, были, есть и остаются «мягким народом», который держит курс лишь на «созидание».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошел масштабный митинг в поддержку белорусов.