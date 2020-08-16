Десятки людей вышли на митинг к штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в знак солидарности с протестующими против результатов президентских выборов в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Участники акции надели символичные футболки, взяли в руки шары и флаги бело-красно-белой расцветки, а также нарисовали огромные плакаты. Надписи на каждом из них требовали прекратить «насилие». Среди бастующих, как оказалось, были и россияне.

«Мы поддерживаем белорусов деньгами. У нас группа, все эмигранты… Мы уже собрали больше двух миллионов долларов. Все это будет передано раненым на лечение», — цитирует издание активисту, организовавшую митинг.

Массовые протесты на территории самой Республики не смолкают уже порядка недели. Десятки тысяч людей в разных регионах страны выступают с требованием отменить результаты выборов, безусловным лидером которых, по данным ЦИК, стал Александр Лукашенко. Действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший оперативный сотрудник МВД РФ Михаил Игнатьев прокомментировал кадры гибели участника протестов в Белоруссии.