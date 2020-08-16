У штаб-квартиры ООН прошел масштабный митинг в поддержку белорусов — видео

|
Виктория Андреева
21

Участники акции рассказали, что ведут сбор для пострадавших в результате протестов в стране.

Фото, видео: Twitter.com @stanskikh, @BFreeTheatre

Десятки людей вышли на митинг к штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в знак солидарности с протестующими против результатов президентских выборов в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Участники акции надели символичные футболки, взяли в руки шары и флаги бело-красно-белой расцветки, а также нарисовали огромные плакаты. Надписи на каждом из них  требовали прекратить «насилие». Среди бастующих, как оказалось, были и россияне. 

«Мы поддерживаем белорусов деньгами. У нас группа, все эмигранты… Мы уже собрали больше двух миллионов долларов. Все это будет передано раненым на лечение», — цитирует издание активисту, организовавшую митинг.

Массовые протесты на территории самой Республики не смолкают уже порядка недели. Десятки тысяч людей в разных регионах страны выступают с требованием отменить результаты выборов, безусловным лидером которых, по данным ЦИК, стал Александр Лукашенко. Действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший оперативный сотрудник МВД РФ Михаил Игнатьев прокомментировал кадры гибели участника протестов в Белоруссии.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
«Папа может!» — Рудковская оценила успехи Плющенко на льду
4:23
У штаб-квартиры ООН прошел масштабный митинг в поддержку белорусов — видео
4:02
«Лион» сенсационно выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов УЕФА
3:47
Вдова Габриэля Гарсии Маркеса скончалась в 87 лет
3:34
Экстрасенс: татуировка Легкоступовой могла привлечь смерть в ее судьбу
3:17
Видео: в Петербурге сотрудник автомойки угнал BMW и устроил жесткое ДТП

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок