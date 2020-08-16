Телеведущая Ксения Бородина пополнила число российских знаменитостей, которые выбрали Крым для отдыха этим летом. Однако ее жалобы на отпуск в Ялте на личной странице в Instagram вызвали не поддержку подписчиков, а яростные комментарии.

«Осталось 2 дня „мучений“, — весело начала свой пост Ксения. — В Крыму хорошо, а в отеле „все включено“ еще лучше».

Бородина посмеялась над плохим пляжем, сравнив отдых там с 90-ми годами, самими отдыхающими и предлагаемым питанием в виде обычного борща. Но пользователи сети ее не поддержали, а резко возмутились подобному отношению, особенно на фоне пандемии.

«Мучения»? Вы же приезжаете на отдых не из-за «все включено», не покушать же. Наслаждайтесь красотами Крыма»;

«В Крыму сотни красивых природных мест. А вы заметили только борщ?»;

«Зачем тогда поехали?»;

«Совсем зажрались! Многие в этом году вообще моря не увидели и ничего, живы. А тут пляж не нравится. А не нравится — дома сидите, там все включено. Мучения у нее, я в шоке»;

«Зачем писать такой бред. Люди некоторые даже такой отдых не могут позволить, мечтают это все посмотреть. Если вам нужен был сервис, то о каком Крыме говорить. Нужно было лететь в другие страны, как это сделали многие люди», — выразили они свое недовольство ее снобизмом.

«Зачем поехали?» — Бородину раскритиковали за «мучительный» отдых в Крыму 1/3 Instagram @borodylia 2/3 Instagram @borodylia 3/3 Instagram @borodylia

Некоторым Ксения начала отвечать на вопросы, других сразу банила в микроблоге.

«Ксюша, вы же так любите Турцию, почему туда не поехали?» — спросила одна из ее подписчиц.

«Бывает. Думали, что не откроют, в итоге открыли, когда уже все купили сюда», — пояснила ведущая.

При этом в ожидании «все включено» семья также жила в Ялте в пятизвездочном отеле. Поэтому Ксения предпочла обновить пост, добавив туда ответ всем недовольным.

«Отель „все включено“ тоже в Крыму, а не в Турции! — написала она. — Я не еду ни в какую Турцию, мы тут остаемся, просто есть свои моменты, которые нравятся, к которым привыкли. Что сразу все переворачивать-то?»

Такого объяснения ей показалось мало. Позже Бородина выложила еще один пост на личной странице в Instagram. Там она объяснила, как ее семья эти летом вообще оказалась в Крыму.

«Почему мы передумали и поехали в Крым? Не собиралась, честно вам говорю, — пояснила там Ксения. — Два раза мы переносили Турцию, в итоге перенесли на следующий год, и ее открыли. Видно не судьба».

Ксения пожелала российским отелям развиваться, чтобы туристам хотелось туда вернуться. Она отметила дружелюбность крымчан и перечислила минусы отдыха в Италии, где любит бывать.

«Надо всегда так встречать гостей, чтобы они хотели прилететь обратно», — в энный раз объяснила она свою позицию по данному вопросу.

Instagram @borodylia

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