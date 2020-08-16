«Зачем поехали?» — Бородину раскритиковали за «мучительный» отдых в Крыму
Ведущая «Дома-2» высмеяла отдых на российском побережье в Ялте, чем возмутила пользователей сети.
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Фото, видео: Instagram @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина пополнила число российских знаменитостей, которые выбрали Крым для отдыха этим летом. Однако ее жалобы на отпуск в Ялте на личной странице в Instagram вызвали не поддержку подписчиков, а яростные комментарии.
«Осталось 2 дня „мучений“, — весело начала свой пост Ксения. — В Крыму хорошо, а в отеле „все включено“ еще лучше».
Бородина посмеялась над плохим пляжем, сравнив отдых там с 90-ми годами, самими отдыхающими и предлагаемым питанием в виде обычного борща. Но пользователи сети ее не поддержали, а резко возмутились подобному отношению, особенно на фоне пандемии.
«Мучения»? Вы же приезжаете на отдых не из-за «все включено», не покушать же. Наслаждайтесь красотами Крыма»;
«В Крыму сотни красивых природных мест. А вы заметили только борщ?»;
«Зачем тогда поехали?»;
«Совсем зажрались! Многие в этом году вообще моря не увидели и ничего, живы. А тут пляж не нравится. А не нравится — дома сидите, там все включено. Мучения у нее, я в шоке»;
«Зачем писать такой бред. Люди некоторые даже такой отдых не могут позволить, мечтают это все посмотреть. Если вам нужен был сервис, то о каком Крыме говорить. Нужно было лететь в другие страны, как это сделали многие люди», — выразили они свое недовольство ее снобизмом.
Некоторым Ксения начала отвечать на вопросы, других сразу банила в микроблоге.
«Ксюша, вы же так любите Турцию, почему туда не поехали?» — спросила одна из ее подписчиц.
«Бывает. Думали, что не откроют, в итоге открыли, когда уже все купили сюда», — пояснила ведущая.
При этом в ожидании «все включено» семья также жила в Ялте в пятизвездочном отеле. Поэтому Ксения предпочла обновить пост, добавив туда ответ всем недовольным.
«Отель „все включено“ тоже в Крыму, а не в Турции! — написала она. — Я не еду ни в какую Турцию, мы тут остаемся, просто есть свои моменты, которые нравятся, к которым привыкли. Что сразу все переворачивать-то?»
Такого объяснения ей показалось мало. Позже Бородина выложила еще один пост на личной странице в Instagram. Там она объяснила, как ее семья эти летом вообще оказалась в Крыму.
«Почему мы передумали и поехали в Крым? Не собиралась, честно вам говорю, — пояснила там Ксения. — Два раза мы переносили Турцию, в итоге перенесли на следующий год, и ее открыли. Видно не судьба».
Ксения пожелала российским отелям развиваться, чтобы туристам хотелось туда вернуться. Она отметила дружелюбность крымчан и перечислила минусы отдыха в Италии, где любит бывать.
«Надо всегда так встречать гостей, чтобы они хотели прилететь обратно», — в энный раз объяснила она свою позицию по данному вопросу.
Ранее 5-tv.ru писал о возможных проблемах в браке у Ксении Бородиной.
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