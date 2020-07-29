Брак Бородиной на грани краха? Как в жизнь ведущей вмешалась сербская модель

Брак ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной оказался на грани развала. Сербская модель Сорайя Вучелич заявила о романе с ее супругом Курбаном Омаровым. Информацию об этом транслировали сербские СМИ. Девушка якобы рассказывала о том, что у нее отношения с богатым русским женатым бизнесменом. По ее словам он вскоре сделает ей предложение, так как однозначно уйдет из семьи.

Отреагировать на эти шокирующие известия Бородина и ее муж просто не успели. Сегодня звезда Playboy огорошила поклонников в сторис Instagram: никаких отношений с Омаровым у нее нет, и не было!

«Пожалуйста, не публикуйте ложные заявления! Я никогда не делала заявлений по этому вопросу. Это не мой стиль — отрицать и сплетничать», — написала модель.

Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова в 2015 году. Тогда же она подарила возлюбленному наследницу — дочь Теону. Отношения пары начались задолго до свадьбы, с 2012 года они скрывали свой роман. От предыдущих отношений у Курбана Омарова есть сын Омар. У ведущей также есть ребенок от первого брака — дочь Маруся. 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Бородина с мужем отметила годовщину свадьбы.