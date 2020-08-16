Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Скоропостижно скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местный новостной портал страны ZAKON.KZ.

Отмечается, что внук лидера нации скончался в Лондоне в возрасте 30 лет. Причины его смерти устанавливаются. Предварительно, он умер от остановки сердца.

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой», — написал политолог Ербол Едилов в своем Telegram-канале.

Айсултан Назарбаев был сыном старшей дочери бывшего президента Казахстана Дариги Назарбаевой. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат ГРУ Министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола страны.