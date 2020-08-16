Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

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Алиса Маркова
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Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в возрасте 30 лет.

Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Фото: Социальные сети

Скоропостижно скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на местный новостной портал страны ZAKON.KZ.

Отмечается, что внук лидера нации скончался в Лондоне в возрасте 30 лет. Причины его смерти устанавливаются. Предварительно, он умер от остановки сердца.

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой», — написал политолог Ербол Едилов в своем Telegram-канале.

Айсултан Назарбаев был сыном старшей дочери бывшего президента Казахстана Дариги Назарбаевой. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат ГРУ Министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола страны.

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