В Минске перекрыли центр для акции в поддержку Лукашенко

На площади Независимости в Минске с часовой задержкой началась проправительственная демонстрация. В рамках этого мероприятия правоохранительные органы серьезно ограничили передвижение по белорусской столице.

Была закрыта на вход и выход ближайшая к месту проведения митинга станция метро «Площадь Ленина», по центру установили металлические ограждения. Все проезды к площади перекрыли, появление провокаторов призваны остановить усиленные наряды милиции, выставленные везде поблизости.

Организаторами акции стали общественники из организации «Белая Русь», которые назвали свою акцию «сугубо мирной». Они позвали туда тех, кто «против раздела страны». Каждого желающего посетить митинг внимательно досматривают.

Поддержать Александра Лукашенко собрались несколько сотен человек с национальными флагами. Это не сравнить с массовыми демонстрациями жителей Минска и других белорусских городов, которые идут уже несколько дней после завершения последних президентских выборов в Белоруссии. Они сопровождаются массовыми задержаниями, один человек погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как стоящий у трибуны Лукашенко заявил собиравшимся: «Стою перед вами на коленях!».