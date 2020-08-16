Звезда сериала «След» борется за здоровье сына

Звезда сериала «След» Евгений Кулаков открыл сбор средств на лечение сына с тяжелым заболеванием. О личной трагедии актер подробно рассказал в интервью Starhi.ru.

В 2004 году любимая супруга Ольга подарила Евгению второго ребенка — очаровательного Илью. Мальчику при рождении поставили диагноз — детский церебральный паралич (ДЦП). При этом второе заболевание выявить сразу медики не сумели.

На протяжение нескольких лет растущему малышу прописывали нейролептики, ошибочно полагая, что у того мог развиться сопутствующий основному диагнозу психоз. В результате Илюша лишился зачатков речи. Как выяснилось позднее, ребенок страдает аутизмом.

Instagram @culacoff

«Жена ушла из театра, чтобы все время находиться рядом с Илюшей. Сама начала изучать заболевание и нашла верный научный подход, который применяется в Америке. Благодаря ей удалось добиться определенных успехов. Даже врачи удивляются. Например, сейчас сын сам одевается, ест и ходит в туалет. Для детей с аутизмом и ДЦП это огромные достижения», — вспоминал в интервью актер.

Евгений признается, что, к сожалению, сегодня его гонораров не хватает на то, чтобы полностью обеспечить лечение подросшего сына. К примеру несколько лет назад на одно лишь прогулочное кресло приходилось тратить 200 тысяч рублей. А поездка в специализированный лагерь в Сочи, где с Ильей постоянно занимались врачи и педагоги, обошлась более чем в полмиллиона рублей.

«Ребенок вернулся другим. Такие развивающие программы, безусловно, эффективны, но потяну ли дальше?», — говорил актер.

Instagram @culacoff

В настоящий момент Илья нуждается в устройстве под названием вертикализатор. Этот механизм — жизненная необходимость для тех, кто из-за ДЦП вынужден большую часть времени проводить в положении сидя и лежа.

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