Участники акции протеста в Минске принесли к Дому правительства огромный красно-белый флаг. На видео, которое опубликовало белорусское издание TUT.BY, видно, как люди несут полотно и кричат: «Лукашенко — в автозак!», «Трибунал!» и «Живе Беларусь».

Уже на подходе к Дому правительства они включили песню Виктора Цоя «Перемен». Многие в толпе охотно подпевали строчки, ставшие уже своего рода символом белорусского протеста — «Перемен требуют наши сердца». Также ранее в толпе были замечены люди с барабанами, гитарами и волынками, которые играли мотив хита группы «Кино».

TUT.BY

Восьмой день митингов против итогов президентских выборов в Белоруссии выдался жарким. На помощь протестующим пришли волонтеры — они расставили по проспекту Независимости большое количество канистр с питьевой водой. Угоститься ей мог любой желающий.

Положив флаг у здания Дома правительства, люди стали расходиться. По традиции, белорусы убирают за собой мусор, который остался после митинга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и Лукашенко во второй раз обсудили протесты в Белоруссии. Митинги длятся уже неделю, и люди не намерены прекращать выражать свою позицию — в их рядах регулярно звучат лозунги «Каждый день!», призывающие выходить на улицы ежесуточно.