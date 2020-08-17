Воспитание с риском для жизни: отец младенца объяснил, зачем «жонглировал» дочкой

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Видео молодых родителей, на которых присутствует их ребенок, у детских врачей вызвало шок.

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Фото, видео: globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller, 5-tv.ru

В Сочи полицейские задержали семейную пару, которую подозревают в жестоком обращении с ребенком. В сети появилось шокирующее видео, где отец практически жонглирует девочкой, которой нет еще и двух месяцев. Эти издевательства снимает мать малышки.

Впрочем, на странице отца в соцсетях это не единственное жуткое видео.

Как выяснила Елена Норкунайте, родители оправдывают себя особенными методами воспитания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у родителей, которые издевались над младенцем в Сочи, нашли наркотики.

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