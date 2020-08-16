У родителей, которые издевались над младенцем в Сочи, нашли наркотики

Полицейские обнаружили и изъяли наркотики у родителей, которые накануне сделали видеозапись издевательств над ребенком. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили запрещенные вещества во время обыска палатки в лесу в Хостинском районе Краснодарского края, где отдыхала семья.

На записи, оказавшейся в распоряжении 5-tv.ru видно, как мать ребенка рассказывает о своих доходах, а также о цели путешествия в Сочи. Ранее сообщалось, что молодую пару после опубликованного ролика задержали и дали им десять суток ареста. Их дочь госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Несколько дней назад в личном Instagram-аккаунте пользователь сети опубликовал видео из леса, где отдыхал вместе с семьей. В кадре — молодой мужчина сидя в кресле держит за ногу новорожденного ребенка и, насвистывая песенку, размахивает им из стороны в сторону, а также подкидывает словно куклу. Мать малыша в этот момент стоит за камерой.

Родители маленькой девочки, появившейся на свет в июне 2020 года, приехали в Сочи месяцем ранее. Отец — житель Москвы, мать из Белгорода. Сейчас жизни и здоровью их отпрыска ничего не угрожает.

На ролик обратили внимание пользователи сети. Они обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой, которая призвала правоохранителей провести проверку. В результате мужчину задержали и привели на допрос. Кадры разговора с отцом девочки публиковал 5-tv.ru. Теперь дело семьи рассмотрит прокуратура.

Помимо этого 5-tv.ru рассказывал, как Катя Жужа резко осудила отца ребенка, который размахивал им на видео.