Самая массовая акция протеста в Белоруссии длилась около пяти часов

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В митинге оппозиции, по предварительным данным, участвовали порядка 200 тысяч человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / twitter.com/ilyapahomov; 5-tv

Без задержаний и столкновений прошли накануне митинги в Минске. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

Люди выходили на улицы целыми семьями, с детьми. Движение в центре города не перекрывалось. Сотрудники правоохранительных органов даже сняли оцепление. Все началось с акции в поддержку Александра Лукашенко. В ней приняли участие 65 тысяч человек. Звучали призывы сохранить страну, мир и стабильность.

Перед собравшимися выступил и сам действующий президент, причем весьма эмоционально. Он заявил, что иностранные «кукловоды» хотят перенести границы — от Бреста к Минску. И призвал оппозицию не толкать людей к силовому противостоянию.

«Мы построили красавицу-страну. Кому мы решили ее отдать? Даже если кто-то хочет отдать страну. Даже когда я буду мертвый, я не позволю вам. Я стою перед вами, как перед Богом. Выборы состоялись. Не может быть 80% фальсификаций. Не может быть», — сказал Лукашенко.

В то же время, митинг оппозиции собрал, по предварительным оценкам, 200 тысяч человек. Самая массовая акция протеста за последнее время началась у стелы «Минск — город-герой», а затем толпа заполнила все пространство перед Домом правительства.

Акция оппозиции продолжалась пять часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВД Белоруссии опровергли информацию о задержаниях на воскресных протестах.

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