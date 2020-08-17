Самая массовая акция протеста в Белоруссии длилась около пяти часов
В митинге оппозиции, по предварительным данным, участвовали порядка 200 тысяч человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / twitter.com/ilyapahomov; 5-tv
Без задержаний и столкновений прошли накануне митинги в Минске. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.
Люди выходили на улицы целыми семьями, с детьми. Движение в центре города не перекрывалось. Сотрудники правоохранительных органов даже сняли оцепление. Все началось с акции в поддержку Александра Лукашенко. В ней приняли участие 65 тысяч человек. Звучали призывы сохранить страну, мир и стабильность.
Перед собравшимися выступил и сам действующий президент, причем весьма эмоционально. Он заявил, что иностранные «кукловоды» хотят перенести границы — от Бреста к Минску. И призвал оппозицию не толкать людей к силовому противостоянию.
«Мы построили красавицу-страну. Кому мы решили ее отдать? Даже если кто-то хочет отдать страну. Даже когда я буду мертвый, я не позволю вам. Я стою перед вами, как перед Богом. Выборы состоялись. Не может быть 80% фальсификаций. Не может быть», — сказал Лукашенко.
В то же время, митинг оппозиции собрал, по предварительным оценкам, 200 тысяч человек. Самая массовая акция протеста за последнее время началась у стелы «Минск — город-герой», а затем толпа заполнила все пространство перед Домом правительства.
Акция оппозиции продолжалась пять часов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МВД Белоруссии опровергли информацию о задержаниях на воскресных протестах.
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