В МВД Белоруссии опровергли информацию о задержаниях на воскресных протестах

В МВД Белоруссии заявили, что никаких задержаний во время протестных акций в воскресенье, 16 августа, не было. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства республики Ольга Чемоданова, пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизвестные посадили в микроавтобус и увезли участников митинга, которые находились около ГУМа в Минске и в близлежащих дворах.

«В оперативно-дежурной службе информации о задержаниях в воскресенье нет», - пояснила представитель ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что восьмой день митингов против итогов президентских выборов в Белоруссии выдался жарким. Всего на акции оппозиции собралось не менее 200 тысяч человек. На мероприятии также была замечена соратница главной противницы Лукашенко Светланы Тихановской, Мария Колесникова. Сама Тихановская, которую вышедшие на улицы люди считают победителем президентской гонки, была вынуждена покинуть страну.