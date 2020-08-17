Протесты в Белоруссии: две стороны одной медали или, как прошли митинги оппонентов

В Минске прошли самые масштабные в истории Белоруссии митинг и шествие. Сотни тысяч, а по некоторым данным не меньше миллиона человек вышли на улицы. Это были две колонны — за действующего президента и против. И впервые обошлось без происшествий, силовики не блокировали улицы, никого не задерживали, а сами протесты скорее напоминали праздничное шествие.

О мирных митингах Эльнар Байназаров.

«Блин. Реально их туча!»

Солигорск ночью прошел строем. По Гомелю разносилось хоровое пение. А в Бресте аплодисментами встречали освобожденных участников митинга.

Столица легла спать раньше — днем там прошли самые крупные в истории страны митинг и шествие. Причем акций было две: «за» президента и «против». Начали в полдень — сторонники Лукашенко.

Атмосфера была абсолютно праздничная. Люди очень многие говорили: «Спасибо, Лука (так они называют Александра Григорьевича), за праздник». Настроение исключительно мирное. Местом сбора стала площадь у дома правительства в центре Минска.

«За батьку!»

«Я пришла сюда, потому что я хочу жить в мирной стране. Я против применения насилия к сотрудникам милиции».

«Я за порядок в нашей стране. То, что сейчас происходит, мне напоминает 2014 год. Я это видел в Киеве».

Собравшиеся ждали появления своего лидера, вскоре Лукашенко действительно вышел на сцену. И пожалуй такой драматичной речи Белоруссия еще не слышала.

«Я стою здесь с вами на коленях!»

Правда на колени так и не встал, лишь отошел к другому микрофону. Зато там рассказал: новых выборов не будет. С поста президента не уйдет. По его словам, протесты в стране подогревают на западе, и чтобы себя обезопасить от «лязгающих гусеницами сил НАТО», Белоруссия перебросила войска к границе с Польшей.

Не успел президентский кортеж уехать, как в двух километрах у стеллы «Минск — город герой», свое шествие начали уже несогласные с политикой Лукашенко. Возглавила его соратница бежавшей в Литву кандидата Тихановской.

«Все должны быть освобождены немедленно. Всем пострадавшим от действий силовиков должна быть назначена и выплачена компенсация», — заявила глава штаба Светланы Тихановской на выборах в президенты Белоруссии Мария Колесникова.

Огромная колонна протестующих направилась по улице Немиги в сторону проспекта Независимости — главной магистрали Минска. И планируют отправиться дальше, к дому правительства. Чтобы еще раз потребовать пересмотра итогов выборов и освобождения всех заключенных.

С этой целью митингующие пошли к СИЗО, где содержатся недопущенные к выборам кандидаты: Сергей Тихановский и Виктор Бабарико. И там, и в других точках сбора демонстранты не проявляли никакой агрессии. Несмотря на весь масштаб: по данным МВД на митинг в поддержку Лукашенко пришли около 65 тысяч человек. Те, кто выступал против, насчитали до двухсот тысяч своих сторонников. Но нигде общественный порядок не пришлось регулировать.

Протестующие выстроились в колонну у здания КГБ республики. Силовиков не видно. Многие раздают друг другу воду, делятся печеньем. Девушки ходят с мусорными пакетами, которые следят за тем, чтобы не оставалось мусора на улицах.

Распалить протестующих не удалось даже кадрам, на которые попала гибель демонстранта Александра Тарайковского. Видео накануне шествия опубликовали сразу два западных издания: Еврорадио и Associated Press. На съемках с разных ракурсов, видно, что демонстрант подошел к ОМОНу с пустыми руками. Затем последовал выстрел, но и на этих свежих кадрах сложно определить, кто стрелял: силовики или кто-то из провокаторов среди протестующих. Одного из таких с оружием накануне задержали сами демонстранты.