Певица и актриса Анастасия Стоцкая изменилась до неузнаваемости ради роли в новом проекте. Результатами преображения 37-летняя звезда похвалилась в личном Instagram-аккаунте.

Недавно в столичном ресторане The Toy Moskow состоялась церемония награждения премии Star Awards. Среди именитых гостей присутствовали, в частности, телеведущие Эвелина Бледанс и Дмитрий Хрусталев, актриса Ирина Безрукова, юмористки Мария Кравченко и Юлия Михалкова и другие. Стоцкой же достался ценный приз как победительнице в номинации «Бродвейская лига».

Вышедшая за наградой на сцену Анастасия поразила присутствующих внешним видом: в отличие от многих селебрити за месяцы самоизоляции ей удалось сбросить несколько лишних килограммов. Звезда поблагодарила присутствующих за столь высокую оценку ее работы, а также призналась, что разительные изменения во внешности связаны с мюзиклом «Шахматы». Ради получения главной роли в постановке ей пришлось увеличить спортивные нагрузки и даже взять дополнительные уроки вокала, пишет «Киноафиша».

«Предстоит очень интересная, сложная и филигранная работа, где голос должен звучать подобно музыкальному инструменту. Потрясающая музыка непревзойденного квартета ABBA! Я влюбляюсь в нее все больше с каждым прослушиванием. С трепетом предвкушаю репетиции, и слезы счастья наворачиваются от предстоящей работы!» — позже поделилась с поклонниками Стоцкая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasia Stotskaya (@100tskaya) 7 Авг 2020 в 7:07 PDT

В соцсети фанаты артистки признались, что с нетерпением ждут премьеры нового мюзикла с ее участием. И добавили: сегодня Анастасия выглядит просто сногсшибательно.

«Супер! Глаз не отвести!»

«Девочка моя, ты прекрасна!»

«Потрясающе выглядишь!» — писали очарованные фолловеры звезды.

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