«Ты прекрасна, девочка моя!» — Стоцкая сильно похудела ради роли мечты
Певица рассказала о проекте, от которого «наворачиваются слезы счастья».
Фото: Instagram @100tskaya
Певица и актриса Анастасия Стоцкая изменилась до неузнаваемости ради роли в новом проекте. Результатами преображения 37-летняя звезда похвалилась в личном Instagram-аккаунте.
Недавно в столичном ресторане The Toy Moskow состоялась церемония награждения премии Star Awards. Среди именитых гостей присутствовали, в частности, телеведущие Эвелина Бледанс и Дмитрий Хрусталев, актриса Ирина Безрукова, юмористки Мария Кравченко и Юлия Михалкова и другие. Стоцкой же достался ценный приз как победительнице в номинации «Бродвейская лига».
Вышедшая за наградой на сцену Анастасия поразила присутствующих внешним видом: в отличие от многих селебрити за месяцы самоизоляции ей удалось сбросить несколько лишних килограммов. Звезда поблагодарила присутствующих за столь высокую оценку ее работы, а также призналась, что разительные изменения во внешности связаны с мюзиклом «Шахматы». Ради получения главной роли в постановке ей пришлось увеличить спортивные нагрузки и даже взять дополнительные уроки вокала, пишет «Киноафиша».
«Предстоит очень интересная, сложная и филигранная работа, где голос должен звучать подобно музыкальному инструменту. Потрясающая музыка непревзойденного квартета ABBA! Я влюбляюсь в нее все больше с каждым прослушиванием. С трепетом предвкушаю репетиции, и слезы счастья наворачиваются от предстоящей работы!» — позже поделилась с поклонниками Стоцкая.
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В соцсети фанаты артистки признались, что с нетерпением ждут премьеры нового мюзикла с ее участием. И добавили: сегодня Анастасия выглядит просто сногсшибательно.
«Супер! Глаз не отвести!»
«Девочка моя, ты прекрасна!»
«Потрясающе выглядишь!» — писали очарованные фолловеры звезды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты певицы Полины Гагариной сильно обеспокоены ее «нездоровой» худобой.
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